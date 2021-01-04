ABD'den açıklama: "Assange'ın ABD'ye iadesi için çalışacağız!"

İngiliz mahkemesinin, Assange'ın ABD 'ye iadesi talebini reddetmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığından açıklama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Marc Raimondi, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz Mahkemesinin vermiş olduğu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

İngiliz Mahkemesinin, Assange'ın "siyasi motivasyon, siyasi suç, adil mahkeme ve ifade özgürlüğü" gibi iddialarını reddettiğini anımsatan Raimondi, "Assange'ın ABD'ye iadesi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

MEKSİKA, ASSANGE’A SİYASİ SIĞINMA VERMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ’a siyasi sığınma hakkı verebileceklerini duyurdu. WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange, 2009 yılında ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri yayınlayarak, ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızıntısını gerçekleştirmişti. Casuslukla suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin dava bugün İngiltere ’nin başkenti Londra 'da görülmüştü. Yargıç Vanessa Baraitser, Assange'ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD'ye iade edilmesini reddetmişti. Baraitser ayrıca, 49 yaşındaki Assange'ın "geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğunu" ifade ederek, kendine zarar verebilme riski olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador’dan Assange hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Obrador, İngiltere’nin Assange'i serbest bırakması halinde Meksika'nın kendisine siyasi sığınma hakkı verebileceğini duyurdu. Devlet Başkanı Obrador, Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubn’dan olası teklif hakkında İngiltere makamlarına ulaşmasını istediğini açıkladı. Obrador, "Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız" dedi.

175 YILA KADAR HAPİS

ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı, bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

Basın örgütleri de Assange'ın yayınladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyordu.