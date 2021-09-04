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ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 0:49 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 0:49

ABD yönetimi, ABD'li bir gazeteci ile insan hakları aktivistini kaçırma girişimi ve diğer ülkelerdeki İranlı muhalifleri hedef alma iddiasıyla 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım uygulanmasına karar verdi.


ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma  Ofisince (OFAC) 4 İranlı istihbarat görevlisinin yaptırım listesine alındığı  bildirildi.
 
Açıklamada, kıdemli istihbarat görevlisi Alireza Shahvaroghi  Farahani'nin ABD'li bir gazeteci ve insan hakları aktivistinin kaçırılmasını  planlayan başarısız bir girişime liderlik ettiği aktarıldı.
 
Yaptırım uygulanan isimler arasında Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi ve  Omid Noori'nin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu istihbarat  görevlilerinin ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki  İranlı muhalifleri hedef aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, bu kişiler hakkında ABD New York Güney Bölgesi Bölge  Mahkemesince adam kaçırma, yaptırım ihlalleri, banka ve elektronik dolandırıcılık  ile kara para aklama suçlarıyla soruşturma açıldığı kaydedildi.
 
OFAC Müdürü Andrea Gacki, konuya ilişkin açıklamasında, İran  hükümetinin adam kaçırma planının "nerede olurlarsa olsun eleştirel sesleri  susturma girişiminin bir başka örneği" olduğunu söyledi.
 
Gacki, "Yurt dışındaki muhalifleri hedef almak, hükümetin baskısının  İran sınırlarının çok ötesine uzandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD İran istihbarat
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