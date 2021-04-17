ABD'de 'ultra beyaz' boya geliştirildi

Indiana eyaleti West Lafayette kentinde bulunan Purdue Üniversitesi bilim insanları, ‘ultra beyaz’ boya geliştirerek Güneş ışınlarını yüzde 98'den fazlasını yansıttığını açıkladı. Enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak ultra beyaz boyanın, hali hazırda kullanılan beyaz boyalardan çok daha fazla ışın yansıttığı ifade edildi.

KLİMARLARDAN DAHA FAZLA SOĞUTUYOR

Purdue Üniversitesi’nden Prof. Xiulin Ruan, piyasada bulunan beyaz boyalar güneş ışığını yüzde 80 ila yüzde 90'ını yansıttığını ifade ederek "Bu büyük bir mesele, çünkü aldığınız her yüzde 1 yansıma, Güneş'ten gelen ısıdan metre kare başına 10 watt daha az ısı anlamına geliyor" dedi. Profesör Ruan, “Dolayısıyla, boyamızı yaklaşık 93 m2'lik bir çatı alanını kaplamak için kullanırsanız, 10 kilovatlık bir soğutma gücü elde edebileceğinizi tahmin ediyoruz. Bu, çoğu evin kullandığı merkezi klimalardan daha güçlü” ifadelerini kaydetti.

Yeni boya, fotoğraf kağıdı ve kozmetik yapımında da kullanılan baryum sülfat adlı bir bileşik içeriyor. Prof Ruan, "Tahmin ediyoruz ki, bu boya ile Dünya yüzeyinin sadece yüzde 1'ini boyarsak - belki de kayalarla kaplı hiçbir insanın yaşamadığı bir alan - bu iklim değişikliği eğilimiyle mücadeleye yardımcı olabilir" dedi.