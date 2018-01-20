ABD'de Trump'a şok! On binlerce gösterici...

Washington'daki yürüyüşe katılan on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı

ABD'nin başkenti Washington 'da düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü", Başkan Donald Trump karşıtı gösteriye dönüştü.

Ülkenin birçok farklı kentinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nün Washington'daki organizasyonuna on binlerce kişi katıldı.

ABD Kongresi ve Abraham Lincoln Anıtı arasındaki bölgede bir araya gelen on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı.

Gösteriye çok sayıda siyaset çi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı.