21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de Trump'a şok! On binlerce gösterici...

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 21:19 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 2:56

Washington'daki yürüyüşe katılan on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı


ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "Kadınlar  Yürüyüşü", Başkan Donald Trump karşıtı gösteriye dönüştü. 
 
Ülkenin birçok farklı kentinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nün  Washington'daki organizasyonuna on binlerce kişi katıldı.
 
ABD Kongresi ve Abraham Lincoln Anıtı arasındaki bölgede bir araya  gelen on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı.
 
Gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu  lideri katıldı.
 
Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar  Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti.  Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana,  Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.