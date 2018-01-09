10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.023 -1.10 EURO 4,5070 0.13
USD 3,7720 0.08 ALTIN 159,350 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de toplantı esnasında öğretmene kelepçe takıldı

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 19:41 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 19:48

Louisiana eyaletinde bir okulda görev yapan Hargrave, okul yönetiminin toplantısı esnasında maaşlar hakkında sorularını artırınca polis tarafından zorla kelepçelendi


ABD'nin Louisiana eyaletinde bir okulda yönetimin  toplantı yaptığı sırada bir öğretmen, maaşlarla ilgili sorular yöneltince  toplantıdan çıkarıldı ve daha sonra polis tarafından kelepçelendi. 
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, "Rene Rost" adlı ortaokulda  İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Deyshia Hargrave, toplantı esnasında  maaşlar hakkında sorularını artırınca polis tarafından zorla kelepçelendi.
 
Basına yansıyan görüntülerde, okul yöneticilerine yapılacak maaş zammı  hakkında sert sorular soran öğretmen, "toplantının düzenini" bozduğu gerekçesiyle  susturulmaya çalışıldı.
 
Daha sonra toplantıdan çıkartılan öğretmene, polisin yere yatırarak  kelepçe taktığı görüldü.
 
Ülkede açıklanan resmi verilere göre, polis 2017'de 987 kişiyi silahla  vurarak öldürmüştü.
 

ETİKETLER

ABD öğretmene kelepçe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.