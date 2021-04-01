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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 7:10 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 7:10

ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.


 Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro  istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme  yayımladı.
 
Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin  hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.
 
Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.
 
Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı  belirtilmişti.
 
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya  saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
 
  
 

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ABD silahlı saldırı Washington
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