ABD'de önemli atamalar! Bakanlıklarda 3 Türk kadın...

ABD'de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadın getirildi. Didem Nişancı ve Özge Güzelsu'nun ardından Naz Durakoğlu da ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD 'de üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılıyor.

NTV'de yer alan habere göre; ABD'de üç Türk kadına önemli görevler verildi. Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi.

Yeni görevi en son açıklanan isim ise Naz Durakoğlu oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NAZ DURAKOĞLU

SAVUNMA BAKANLIĞI: ÖZGE GÜZELSU

Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California 'da avukatlık yapan Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

HAZİNE BAKANLIĞI: DİDEM NİŞANCI

ABD'nin Hazine Bakanı Janet Yellen oldu. Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek. Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosu'nun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı'nda çalışmıştı.