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ABD'de hayat durdu! 3046 uçak seferi iptal

08 Mart 2018 Perşembe - 9:44 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 10:08

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 3046 uçak seferi iptal edildi, 9356 yurt içi ve yurt dışı uçak seferi de gecikmeli olarak yapıldı.


Kar fırtınası New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi.
 
New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 'acil durum' ilan edildi. Saatteki hızı 145 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, çok sayıda ağaç devrildi.
 
 
Ağaç devrilmeleri yüzünden elektrik kablolarının koptu, yüz binlerce ev ve işyeri karanlıkta ve soğukta kaldı.
 
New York'un White Plains semtinde ise evlerinde elektrik olmadığı için ısınma ve aydınlatma amaçlı jeneratör çalıştıran 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
 
 
 
 
 
 

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