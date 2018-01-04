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ABD'de alarm verildi! Bomba kasırga...

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 21:58 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 22:07

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ederken New York'ta acil durum ilan edildi


New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle  eyalette acil durum ilan etti.
 
"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava  nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece  dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.
 
Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında  binlerce kişi elektriksiz kaldı.
 
Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar   yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.
 
Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada  17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
 

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