ABD'de 231 yıl sonra bir ilk!

Amerikan basınına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen, yeni kabinede hazine bakanlığı görevini üstelenebilir. Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk isimlerini açıklamaya başladı. Amerikan basınına göre ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen, yeni kabinede hazine bakanlığı görevini üstelenebilir. Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Tecrübeli bir ekonomist ve istihdam piyasası konusunda uzman olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. 74 yaşındaki Yellen'ın göreve gelmesi halinde bakanlığının önceliği Trump yönetiminin aksine vergi indirimleri ve gevşek mali kurallar değil ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye kayacak. Eski Fed Başkanı, 2014 yılında yaptığı konuşmada ekonomik eşitsizliğin artmasının, ülkesinin temelinde yer alan değerlere tehdit olduğunu söylemişti.

Yellen; ABD Kongresi, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası tarafından saygı duyulan bir isim. Koronavirüs kriziyle mücadele edilmesi için para musluklarının açılması gerektiğini söyleyen Yellen, mali politikalardan ziyade para politikalarında daha tecrübeli bir isim. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında Fed Başkanı olarak Yellen'ın görevin süresini uzatmayı reddetmiş, yerine Jerome Powell'ı atamıştı.

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