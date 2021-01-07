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ABD Başkanı Trump'tan destekçilerine "evinize dönün" çağırısı

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 1:00 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 1:00

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekçilerine Artık eve dönmelisiniz dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresine zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
 
Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin.
 

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