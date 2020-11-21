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AB'den ABD'ye flaş çağrı: İdamları durdurun

DHA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 20:53

Avrupa Birliği (AB), ABD yönetimine federal düzeyde alınan kararla yeniden başlayan idam cezalarının infazının durdurulması çağrısında bulundu.


AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili açıklamasında,  ABD'de yaklaşık 20 yıl aradan sonra temmuz ayında federal düzeyde alınan kararla  idam cezalarının infazının yeniden başlamasından endişe duyduklarını bildirdi.
 
AB'nin ölüm cezasına karşı olduğunu vurgulayan Stano, idamın acımasız  ve insanlık dışı bir ceza olduğunu, yargılamadaki herhangi bir hatanın geri  dönüşünün olmadığını belirtti.
 
Stano, "AB, kararından dönmesi ve federal düzeydeki tüm idam  cezalarının infazının durdurulması için ABD yönetimine çağrıda bulunmaktadır."  ifadesini kullandı.
 
Stano ayrıca federal düzeyde infazı gerçekleşen çok sayıdaki idam  cezasının ABD'nin eyaletlerinde ve dünya genelinde azalan idamlarla çeliştiğini  kaydetti.
 
ABD yönetiminin temmuz ayında idam cezalarının yeniden uygulanmasına  yönelik kararından sonra 8 kişi idam edilmişti.
 

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