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93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler

03 Mart 2018 Cumartesi - 13:07 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 13:07

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Buna göre İşkur üzerinden birçok sektörde 93 bin 255 eleman aranıyor.


Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız’ işçi. 70 bin 357’si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.
 
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
 
İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
 
İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
 
CEP HARÇLIĞI DA VERİLİYOR
 
İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 61.65 lira veriyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretimüniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, iskur.gov.tr adresinden alınabilir.

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