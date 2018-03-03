93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Buna göre İşkur üzerinden birçok sektörde 93 bin 255 eleman aranıyor.

Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız’ işçi. 70 bin 357’si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İşsiz olan, iskur .gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

CEP HARÇLIĞI DA VERİLİYOR