92 özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları merak ediliyor!

ÖGG 92. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler 13 Haziran’da ÖGG sınavına katıldı. Sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı 13 Haziran’da tamamlandı, ardından sorular ve cevapları yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 92 özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.