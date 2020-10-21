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9 ilde FETÖ operasyonu! Yakalandılar

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 14:57

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.


Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen,  aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı  kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.
 
Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı  yakalandı.
 

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FETÖ Aksaray emniyet
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