819 beygirlik Lamborghini kalmadı

2020'de koronavirüs pandemisi nedeniyle global otomobil satışlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş beklenirken "süperlüks" segment bundan etkilenmiyor. Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp'lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian’ın bu üstü açık modeli, 0’dan saatte 100 kilometreye 2,9 saniyede çıkabiliyor. Saatte 350 km/s azami hız yapabilen ve sadece 19 adet üretilecek Lamborghini Sian Roadster’ların tamamı şimdiden satıldı.
Fiyat ağustosta açıklanacak
Lamborghini'nin V12 motoruyla tasarlanmış, hibrit teknolojilere sahip roadster'inin ilk rengi Mavi Uranus olacak. Bu renk, Lamborghini Centro Stile tarafından özel tasarlandı. Her Sian müşterisi kendi aracının renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilecek. Avrupa fiyatının Ağustos'taki lansmanda açıklanması beklenen Sian'ın coupe modeli ise 3.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.