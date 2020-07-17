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819 beygirlik Lamborghini kalmadı

17 Temmuz 2020 Cuma - 17:29 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 17:29

Lamborghini’nin süperlüks sınıftaki V12 Sian modelinin sınırlı sayıda üretilecek Roadster versiyonu 100 km'ye 2.9 saniyede çıkıyor.


2020'de koronavirüs pandemisi nedeniyle global otomobil satışlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş beklenirken "süperlüks" segment bundan etkilenmiyor. Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp'lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian’ın bu  üstü açık modeli, 0’dan saatte 100 kilometreye 2,9 saniyede çıkabiliyor. Saatte 350 km/s azami hız yapabilen ve sadece  19 adet üretilecek Lamborghini Sian Roadster’ların tamamı şimdiden satıldı.
 
 
Fiyat ağustosta açıklanacak
 
Lamborghini'nin V12 motoruyla tasarlanmış, hibrit teknolojilere sahip roadster'inin ilk rengi Mavi  Uranus olacak. Bu renk, Lamborghini Centro Stile tarafından özel tasarlandı. Her Sian müşterisi kendi aracının  renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilecek. Avrupa fiyatının Ağustos'taki lansmanda açıklanması beklenen  Sian'ın coupe modeli ise 3.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
 

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Lamborghini süperlüks Roadster
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