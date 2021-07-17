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74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 22:47

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı filmi kazandı.


Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül  töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.
 
Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi  erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane"  filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.
 
En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen  Leos Carax aldı.
 
Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist  Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong  Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.
 
Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen  Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.
 
İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.  En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry  Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki  performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.
 
Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in  "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria"  filmleri aldı.
 
 
Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile  yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.
 
Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile  Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.
 

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