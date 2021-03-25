700 bin TL’ye kadar 2. el araç alacak!

2. el platformu letgo otomobil kategorisindeki ihtiyaçlara yönelik letgo oto+ isimli iş modelini devreye kuydu. letgo oto+ isimli model dijital veya fiziksel 2. el araç alıp satmayı sağlayamayı hedefliyor. Firma ilk etapta fiyatı 700 bin TL’ye kadar, maksimum 150 bin km ve 10 yaşında olan otomobilleri satın alacak. İş modeli ile tüm araçlar TSE onaylı ekspertiz raporu ve ayrıntıları da gösteren fotoğraflar ile satışa sunulacak. 2.el araçlara 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek risklerin de güvenceye alınması hedefleniyor.

İşlemleri basitleştirecek



İlk 2.el alım-satım merkezini İstanbul Maslak’ta kuran letgo Genel Müdürü Onur Kavak hizmet hakkında şunları kaydetti:



“Alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz. Arabasını satmak isteyenler, letgootoplus.com ya da letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor “