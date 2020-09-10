70 Yaşında Covid-19’u yendi, alkışlarla uğurlandı

Sivas’ta 70 yaşında yakalandığı Covid-19’u yenmeyi başaran yaşlı kadın sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

Sivas’ta pandemi hastanesine dönüştürülen Çok Amaçlı Geriatri Merkezi (ÇAGEM) sağlığına kavuşan bir hastayı daha alkışlarla uğurladı.