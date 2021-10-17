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70 ülkeye satılıyor! Değeri 10 milyon dolar

Tavuk ayağı ile girdiği Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini genişleten Uşak'ta kurulu firma, buradan edindiği tecrübe ile Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi ada ülkelerine de ihracata başladı.

70 ülkeye satılıyor! Değeri 10 milyon dolar Eşme ilçesinde faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, AA muhabirine, 2020 yılının kasım ayında Türkiye'den Çin'e doğrudan tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.
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