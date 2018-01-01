67 askeri şehit etti ABD ile ‘köprü’ kurdu

SDG'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi

