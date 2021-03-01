65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönem resmen başladı. Hükümet tarafından 'yerinde karar' dönemi olarak adlandırılan normalleşme süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlıkların yaptığı ortak çalışma neticesinde yeni dönemin kuralları da netleşti. Yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu ile sokağa çıkma kısıtlaması gibi konuların görüşüldüğü kabine toplantısında iller tek tek değerlendirildi. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Özellikle aşılama süreci devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni kararların alınıp alınmadığı da merak edilen konuların başında geliyor. Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlatarak "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir" demişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir? 65 yaş kısıtlaması bitiyor mu? İşte Kabine toplantısı kararları...
65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Kabine toplantısının ardından alınan yeni normalleşme kararlarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' döneminde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
"65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir."
İŞTE YENİ KARARLAR
Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ile yaptığımız toplantılarda ortak akıl ve kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk ve uygulamaya geçirdik. Kimi ülkelerde, sağlık hizmetlerinde eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan kaos ikliminin oluşmasına Türkiye'de izin vermedik. Türkiye sağlık hizmetleri, önleyici tedbirler bakımından her kesin takdir ettiği bir noktada durmaktadır. Örnek alınan bir ülke konumundayız. Bugün 9 milyon aşılamayla dünyada İlk 5 ülke arasında yer almaktadır. Birilerinin sürekli sorduğu MB rezervlerindeki hareketliliğin aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor olduğu göstermektedir. Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.
100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir.