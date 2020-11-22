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65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?

22 Kasım 2020 Pazar - 12:37 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 12:37

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar bugün de devam ediyor. Koronavirüste riskli grup olan 65 yaş üstü için alınan karar gereği sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde belirlendi. Peki, Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!


65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hafta sonu da gündem oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre koronavirüste riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu 65 yaş üstü grubunda olanlar sıklıkla internette sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!
 
 
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 
 
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. 
 
65 yaş üzeri vatandaşların iş yerleri ile ilgili illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan doktor, diş hekimi, eczacı, belediye başkanı, muhtar, avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci, mali müşavir mesleklerini icra eden vatandaşlar kısıtlamalardan muaf tutuldu. 
 
65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNDE İZİN BELGESİ GEREKLİ Mİ?
 
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genlegesine göre Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası sehayat edebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi alınmış olması şartı aranacak. 
 

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