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600 TL zam! Milyonlarca kişinin maaşı değişecek

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:10 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 9:10

Milyonların gözü yapılacak zam oranlarına çevrildi. Emekli, memur, işçi... Hepsi yararlanacak. 600 lira zam yapılması gündemde. Yüzde 21 zam talebi geldi. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2,2 milyon emeklinin beklediği zam pazarlığı 2 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıyla başladı. İlk toplantı öncesinde memur sendikaları taleplerini iletmiş hem sosyal hem de mali isteklerini kamuoyuna da açıklamışlardı. Ayrıca yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor.


Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.

Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

 
İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

700 binden fazla kamu işçisi

4 milyona yakın memur

2 milyondan fazla memur emeklisi

 
MEMURLAR NE İSTİYOR?
 
600 TL seyyanen zam
 
2022 için yüzde 21 zam
 
2023 için yüzde 17 zam
 
İŞÇİLER NE İSTİYOR?
 
Taban brüt maaş: 4.800 TL
 
2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam
 
İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı
 
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ
 
İlk 6 ay: Yüzde 9 zam
 
İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
 
Maaşa göre seyyanen artış
 
 
SOSYAL TALEPLER NELER?
 
MEMUR:
 
3600 ek gösterge herkese uygulansın
 
Sözleşmeli personel kadroya geçsin
 
Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın
 
Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın
 
Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin
 
EMEKLİ:
 
Aile yardımından emekliler de yararlansın
 
Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
 
Ek ödeme tutarları 3 kat artsın
 
Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim
 
Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın
 
Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin
 
Emekli memura 3 kat ek ödeme (Faruk Erdem / Sabah)

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