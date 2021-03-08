6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul ’a taşıyan İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) 6. yılına yeniliklerle giriyor. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda hem “online” görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler planlanıyor.

Programa bu yıl 120 ülkeden 869 başvuru gerçekleşirken yurtiçinden ise 147 başvuru yapıldı. İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 60 ülkenin başvurusu onaylandı ve 140'ı yerli olmak üzere 345 yayımcının katılımı kabul edildi. Yurtdışından 90’ı aşkın katılımcı İstanbul’da yüz yüze görüşmeler için bulunacakken 80 kadar yayımcı ise ‘online’ bir şekilde katılacak.

BU YIL AZERBAYCAN EDEBİYATI MASAYA YATIRLACAK

Bu yıl organizasyonun getirdiği en büyük yenilik bir ülkenin yayımcılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği ‘odak ülke’ çalışması oldu. Bu düşünceden hareketle Türkçe’nin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası bir ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship’in ‘odak ülke’si Azerbaycan seçildi. Azerbaycanlı yayıncıların yanı sıra şair ve yazarların konuk edildiği programda Azerbaycan edebiyatı ve yansımaları ile ilgili birçok seminer ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İLK KEZ “İSTANBUL TELİF ÖDÜLLERİ” VERİLECEK

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer uygulama ise yayıncılık dünyasında etkili görülen kurumlara verilecek olan; İstanbul Telif Ödülleri. Türkçe’den yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek; sektörün gelişimine, kültürel işbirliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliği nin himayelerinde bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verilecek. İstanbul Ticaret Odası’nın da katkı sunduğu ödül için 26 ülkeden 52 başvuru gerçekleşti.

İstanbul Telif Ödülleri seçici kurulu yarışmaya başvuran yayınevleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. 9 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek ödül töreni ile ödüller sahiplerini bulacak. Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye $10.000, ikinciye $6.000, üçüncüye ise $4.000 değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verilecek. Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası özel ödülü ise bir diğer verilecek ödüller arasında.

9-10-11 MART’TA İSTANBUL YİNE YAYIMCILIK DÜNYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK