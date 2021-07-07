50 bin muhtara müjde! 2021 Temmuz sonrası zamlı maaşlar belli oldu

Binlerce muhtarın beklediği müjdeli haber geldi. Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına zam müjdesi. Maaş kat sayısındaki artış muhtar maaşlarını da arttırdı. Bu artıştan 50 bin 278 muhtar yararlanacak. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen maaş tutarları ve detaylar...

50 bin muhtarın beklediği müjdeli haber geldi. Muharların zamlı maaşları belli oldu. Maaş kat sayısındaki artış muhtar maaşlarına yansıdı. 50 bin 278 muhtarın yararlanacağı artış, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı oranında yapılacak. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı muhtar maaşları...

Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek veriliyor. Maaş kat sayısındaki artış muhtar maaşlarını da arttırdı. Muhtarlara verilen ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Muhtar ödeneği, her ayın on beşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödeniyor. Son yapılan zamla, muhtar maaşları 2 bin 652 lira oldu.

MUHTAR MAAŞI HESAPLAMA

Gösterge rakamı (14.750) * 0,179797 (Maaş katsayısındaki artış) = 2.652 TL

Bu tutardan binde 7,59 damga vergisi olarak 20 TL kesiliyor. Muhtarlara ödenecek yeni net maaş ise 2.632 TL olacak.