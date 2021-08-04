5 kamu kurumu 187 personel alımı yapacak! Şartlar ve son başvuru tarihi...

Danıştay, sözleşmeli 70 Personel ve 30 işçi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli, Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli, Hakkari Belediyesi 10 memur, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 36 sağlık personeli olmak üzere 5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilan verdi.

5 kamu kurumu 187 personel alımı yapacak. İlan çıkan kurumlar başvuru şartlarına ve başvuru tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Danıştay 70 sözleşmeli personel alacak

Danıştay, sözleşmeli 70 personel alacak. 2020KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre Danıştay sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Katibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

Personel alımı için son başvuru 20 Ağustos 2021.

Danıştay 30 İşçi Alacak

Danıştay, ayrıca Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için 30 işçi alımı yapacak. Başvuru şartları iŞKUR internet sitesinde yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara iŞKUR il Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "iş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İlanın son başvuru tarihi 13 ağustos 2021.

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personel alımı yapacak

Sözleşmeli 4 bilişim personel alımı yapılacak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)'unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir.

Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2021.

02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2021.

Hakkari Belediyesi 10 memur alacak

Hakkari Belediyesi 10 memur alacak. Yayınlanan ilanda; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

İlanın son başvuru tarihi 9 Eylül 2021.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 36 sağlık personeli alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sözleşmeli 36 sağlık personeli alacak. Yayınlanan ilanda genel şartlar olarak; "Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak " belirtilmektedir.

Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2021