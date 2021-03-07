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5 bin 828 lira ceza! 'Sanki ben teröristim'

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 8:00 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 8:00

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü ve ters yönden araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.


İzmir'de Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında uygulama yapan Trafik  Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ters yönde giden F.Y. (26) idaresindeki  otomobili durdurdu.
 
Sürücünün yapılan testinde 148 promil alkollü olduğu tespit edildi.
 
Alkollü sürücü kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polis  ekiplerine zorluk çıkardı. F.Y, "Ben uyuşturucu mu satıyorum? Sanki ben  teröristim" diye sistem etti.
 
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen F.Y, taksi  şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. F.Y'ye ters yönde  ve alkollü araç kullanmak ile kısıtlama ihlalinden 5 bin 828 lira ceza  kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.
 
  
 

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