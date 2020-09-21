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45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı

DHA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 21:32 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 21:32

İskoçya'da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenlerine 731 bin TL'lik dava açtı.


Olay, İskoçyanın Edinburgh kentinde meydana geldi. BBCnin yayınladığı habere göre, Lydia Reidin (71), 1975 yılında doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren oğlu Gary Patonın mezarı boş çıktı. Reidin Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenlerine dava açtığı ve 75 bin sterlin (731 bin TL) tazminat istediği aktarıldı.
 
ÜÇ YIL OLDU ANCAK HENÜZ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
 
 Reid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Üç yıl önce Garynin mezarının boş olduğunu öğrendik. Ancak henüz bir şey değişmedi ifadelerini kullandı. Mezarda yapılan incelemede, herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ve dekompozisyona rastlanmadığı ifade edildi. Reid, ölen bebeğinin kalıntılarının toprakta bulunup bulunmadığına ilişkin testlerin yapılmasını talep etti.
 

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İskoçya Scotmid Co-Operative Kraliyet O
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