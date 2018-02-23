41 eski emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 44 eski emniyet mensubundan 41'ine hapis cezası verildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan 37'si tutuklu 44 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, 3 sanığı 4 yıl 2 ay, 1 sanığı 5 yıl, 7 sanığı 6 yıl 3 ay, 28 sanığı 7 yıl 6 ay, 2 sanığı da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 3 sanığın beraatine hükmetti. Öte yandan dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verildi.