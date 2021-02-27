27 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 ildeki sahte para operasyonunda 9 tutuklama

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 1:29 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 1:29

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.


 ATM'lere sahte banknot verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi  üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü emniyetteki  işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 
 "Parada sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edilen 13  şüpheliden 9'u, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla  salıverildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ATM cihazlarına  sahte para vererek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için Kocaeli İstanbul, Mersin ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17  şüpheli yakalanmış, 1500 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilmişti.
 

ETİKETLER

Kocaeli operasyon sahte para
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.