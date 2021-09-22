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37 milyonluk vurgun yapan şebekeye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 9:03 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 9:03

Adana’da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Aralarında bankanın eski müdürü kadının da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin piyasaya sahte çek sürdüğünü, kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile hareket ederek çek karneleri aldığını, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığını tespit etti.
 
 
Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bankanın eski müdürü kadının da aralarında bulunduğu 22 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, evlerde yapılan aramalar sonucu çok sayıda dokümana el konuldu. 
 
 
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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Adana dolandırıcılık operasyon
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