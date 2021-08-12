Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı ile ilgili hükümet ilk teklifini sundu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları...

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranının belli olduğu 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek göstege ile ilgili şunları söyledi:

"Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim"

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.