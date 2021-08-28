30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı? 30 Ağustos’ta İstanbul’da kapatılacak yollar, kapanma saatleri ve alternatif yollar!

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı. Peki, 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı? İşte İstanbul’da kapatılacak yollar, kapanma saatleri ve alternatif yollar...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

4- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

6- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10- Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

11- Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarına(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar

1. Turgut Özal Millet Caddesi

2. Fevzipaşa Caddesi

3. Atatürk Bulvarı

4. Sahil Kennedy Caddesi