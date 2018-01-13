3 kritik isim sorgulanmak üzere emniyette!

FETÖ soruşturması kapsamında, cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

