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3 ili birbirine bağlayacak! Süre 3,5 saat kısalıyor

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 19:44 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 19:47

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi"nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda yüzde 32 oranında ilerleme kaydedildi.


 AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı  bilgiye göre, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu  hattında çalışmalar devam ediyor.
 
Projede yüzde 32 oranında fiziki ilerleme sağlanırken, altyapı  işlerinde de yüzde 50 civarında ilerleme kaydedildi.
 
530 milyon avroluk proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği  hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma  özelliğini taşıyor.
 
153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun  sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek hatta yük ve yolcu trenleri  çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu  köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor.
 
Son olarak D-550 Havsa-Uzunköprü kara yolunun Kuzucu köyü mevkisinde  demir yolu köprüsü kurulum çalışmalarını yürüten ekipler, tünel, menfez ve diğer  köprülerin yapım işlerini de eş zamanlı sürdürüyor.
 
Projede 2 bin 862 kişi istihdam edilirken, ilerleyen günlerde çalışan  sayısının 3 bin 500-4 bine ulaşması planlanıyor.
 
Yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate düşecek
 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle  Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate,  yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat  kapasitesi de 4 kat artacak.
 
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün  yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık  ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.
 
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın diğer kesimi olan 76 kilometre  uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy için de ihale hazırlıklarına Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından devam ediliyor.
 
Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı   tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine  bağlanacak.
 

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Halkalı-Kapıkule demir yolu Çerkezköy
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