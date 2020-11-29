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3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı? EGM'den yalan genelge uyarısı!

29 Kasım 2020 Pazar - 10:32 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 10:32

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgeler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 3 hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yalan genelge uyarısı!


Sosyal medyada 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürüldü. "Genelge" başlıklı belgeler sosyal medyada hızla yayılınca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama yaptı. Peki, 3 hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yalan genelge uyarısı! 
 
 
EGM'DEN YALAN GENELGE UYARISI
 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.
 
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.
 
Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.
 
Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.
 
 
 

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