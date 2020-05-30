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3 gün önce taşındığı evinde öldürüldü!

DHA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 11:17

Diyarbakır'da, Nurcan Polat isimli kadın, 3 gün önce taşındığı evinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.


Olay, dün gece Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 187'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Polat, 3 gün önce taşındığı evinde, gece yarısı gelen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.
 
Tartışma kavgaya dönüşürken, Polat, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Nurcan Polat, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
 
Polat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri, olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalanmak için çalışma başlattı.

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Diyarbakır Nurcan Polat öldürüldü
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