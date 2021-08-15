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3.000 TL destek ödemesi yapılacak! İşte detaylar...

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 16:56 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 16:56

Her aile için 3.000 lira destek sağlanacak. İlk etapta vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılaması için 3 bin lira ödenecek. Ayrıca esnafın kredi ödemeleri de ertelenecek. Bakan Kurum açıkladı. Selden zarar gören vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanıyor. İlk etapta tüm ailelere 3 bin lira yardım yapılacak.


3 bin liralık destek ödemeleri başlayacak. Her aileye ödeme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk etapta  selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira yardım yapacağız." dedi. 
 
Bakan Kurum, ilçede selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi ile  Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
Burada sanayi esnafı ile bir süre sohbet eden Bakan Kurum, "Hem  fabrikamızın hem de işçilerimizin zararını devlet olarak en kısa sürede  karşılayacağız. İnşallah yavaş yavaş yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ben  Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştüm. Hasarlı yerlerimiz var. Bakanlığımız  pazartesi veya salı günü Abana, Bozkurt ve Ayancık ilçelerindeki sanayi  siteleriyle ilgili kesin çözümleri, buraları inceledikten sonra belirleyecek."  dedi.
 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı'ndan tüm esnafın talep ve  ihtiyaçlarının alınmasını isteyen Kurum, şöyle devam etti:
 
 "Bu çerçevede tüm sorunları çözmek için adımlarımızı hızlı bir şekilde  hemen atacağız. İlk etapta selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira  yardım yapacağız. Hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün inşallah  bitecek. Bunun yanı sıra esnafımızın ödemesi gereken kredileri de ertelenecek.  İnşallah hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz."
 
Daha sonra Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi,  geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
 
  
 
 
 
 
 

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