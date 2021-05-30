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27 yaşındaki Tuğçe'nin sır ölümü! Komşuları kapıyı çalınca...

AA |  30 Mayıs 2021 Pazar - 1:41 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 1:41

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat  Apartmanı sakinleri, 3 ay önce kiracı olarak taşınan komşularının evinden koku  gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle kapısını  açtırdıkları evde, 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
 
Ünsal'ın bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından  vurulduğunu belirleyen ekipler, evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu  madde ele geçirdi.
 
Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için  Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
 
 Cinayet Büro Amirliğince, olayla ilgili geniş çaplı çalışma  başlatıldı.
 
Öte yandan, Ünsal'ın uyuşturucu ve sahte para bulundurmaktan 11 suç  kaydının olduğu ve geçen yıl eski eşiyle üzerlerinde 4 gram eroinle  yakalandıkları öğrenildi.
 
"Silah sesi duymadık"
 
Apartmanın yöneticisi Murat Doğramacı, komşularının evinden 3 gün  boyunca devam eden koku üzerine, evi açması için ev sahibini aradıklarını  söyledi.
 
Ev sahibinin kapıyı açamaması üzerine saat 19.00'da polis ekiplerini  aradıklarını belirten Doğramacı, "Polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla kapıyı  açtı. İçeriden bir kadının ölü olduğunu gördük. Tek başına yaşıyor. Bayan  kuaförlüğü yapıyor diye duymuştuk. Silah sesi duymadık. 3 gündür koku alıyorduk,  bugün yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

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Ankara Altındağ yalnız
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