24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği en çok sevilen oyunlardan Şans Topu 24 Ocak akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş tamamlandı ve Şans Topu sonuçları açılandı. Buna göre, 24 Ocak Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-16-24-29-30 ve +6 oldu. Millipiyangoonline sayfasından yayımlanan Şans Topu çekiliş sonuçları aynı anda haberimizde. Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır?
ŞANS TOPU 24 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango Online sayfasında yer alan bilgiye göre çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube ekranından canlı olarak takip edilecek. Sonuçlar ise Millipiyangoonline'den ilan edilecek. Çekiliş sonrası 5+1 bilen 2 kişi 151.379,90 TL kazandı. 5 bilen 2 kişi de 9.148,40 TL kazanmış oldu.