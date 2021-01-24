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24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

24 Ocak 2021 Pazar - 20:27 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 20:27

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye 302 bin 759 TL oldu. İşte, 24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği en çok sevilen oyunlardan Şans Topu 24 Ocak akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş tamamlandı ve Şans Topu sonuçları açılandı. Buna göre, 24 Ocak Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-16-24-29-30 ve +6 oldu. Millipiyangoonline sayfasından yayımlanan Şans Topu çekiliş sonuçları aynı anda haberimizde. Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır?
 
ŞANS TOPU 24 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online sayfasında yer alan bilgiye göre çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekiliş  Milli Piyango TV Youtube ekranından canlı olarak takip edilecek. Sonuçlar ise Millipiyangoonline'den ilan edilecek. Çekiliş sonrası 5+1 bilen 2 kişi 151.379,90 TL kazandı. 5 bilen 2 kişi de 9.148,40 TL kazanmış oldu. 
 
 

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