22 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon 343 bin 139 TL. 22 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-36-41-49-52-53- oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Süper Loto çekilişi sonuçları belli olduğu zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.