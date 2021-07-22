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22 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 22:10 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 22:10

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon 343 bin 139 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon 343 bin 139 TL. 22 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-36-41-49-52-53- oldu.
 
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
Süper Loto çekilişi sonuçları belli olduğu zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
 
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
 
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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