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21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 22:44 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 22:44

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.


Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla  arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar üzerine  Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 10 gün önce  gözaltı kararı verilen 24  zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 21 ilde 44  adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı,  18'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
 
Polis ekipleri, bir şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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Balıkesir FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri soruşturma
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