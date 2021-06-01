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21 bin 526 polisin yeri değişti

01 Haziran 2021 Salı - 20:42 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 20:46

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 21 bin 430 polisin görev yeri değişti.


Emniyetin 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye 10 bin 329, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye 10 bin 845,2’inci bölgeden 2’inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapıldı. Ayrıca 1’inci bölgedeki 30 bin 91,5 2’inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka (yerinde kalma)talepleri kabul edildi.
 

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