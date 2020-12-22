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2040'a kadar en büyük risk bunlar olarak görülüyor

22 Aralık 2020 Salı - 17:59 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 17:59

Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğunu bildirdi.


Al-Rodhan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için kaleme aldığı yazıda,  2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı riski gündeme getirdi.
 
Dünyanın çeşitli dönüştürücü teknolojilerdeki benzeri görülmemiş  gelişmeyle giderek daha birbirine bağlı ve bağımlı hale geldiğine işaret eden  Al-Rodhan, bu durumun faydaları olduğu kadar önemli riskler de taşıdığını  kaydetti.
 
Al-Rodhan, dünyanın 2040'a kadar karşılaşabileceği risklerin  "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğuna işaret  ederek, uluslararası iş birliğinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için önem  taşıdığını vurguladı.
 
Biyolojik tehlikeler
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz, dünya  ekonomisini ve sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirirken, Al-Rodhan, Kovid-19  salgınındaki tek önemli noktanın ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir  virüse daha iyi hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu  belirtti.
 
Al-Rodhan, Kovid-19 salgınını izleme ve bilgi paylaşımında devletler  arasındaki belirgin iş birliği eksikliğine işaret ederek, gelecekte kendiliğinden  veya insan yapımı ortaya çıkacak bir virüsün muhtemelen çok daha tehlikeli  olacağını vurguladı.
 
Böyle bir virüsün kökenini belirleme ve yayılmasını önlemenin sadece  bir halk sağlığı önceliği olmadığını belirten Al-Rodhan, aynı zamanda ulusal ve  uluslararası bir ekonomik, politik ve güvenlik krizini önlemede de önem  taşıdığını kaydetti.
 
Al-Rodhan, bir başka büyük salgında yüz maskeleri ve ventilatörlerden  çok daha fazla ekipmana, bunları temin etmek için çok daha iyi ve hızlı ulusal  yanıtlara, uluslararası iş birliğine ihtiyaç olabileceğini aktardı.
 
Siber tehditler
 
ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik Bakanlıkları başta olmak üzere  birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber  saldırının yankıları devam ederken Al-Rodhan, gelecekte büyük risk taşıyan  konulardan birinin de siber tehditler olduğunu, bu konudaki olası aksamaların,  finansal erimeyi, kritik altyapının çökmesini, nükleer ve biyolojik tesislerin  aksamasını sağlayacağını belirtti.
 
 Al-Rodhan, siber saldırıların devletler veya devlet dışı aktörler  tarafından tetiklenebileceğini ve ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı.
 
Uzay çatışmaları
 
Oxford Üniversitesi'nden Al-Rodhan, uydu sayılarındaki artış, özel  sektörün uzay yarışına katılımı, devletlerin güç politikası, ekonomik rekabet ve  uzayın barış ile savaştaki karasal meselelerde kritik öneminin uzayın giderek  daha çekişmeli ve rekabetçi hale gelmesini sağladığını kaydetti.
 
Uzay çöplüğünün hızlı büyümesi ve uzayın askerileştirilmesinin  potansiyel riskler ve çatışma için tehdit olarak değerlendirildiğine işaret eden  Al-Rodhan, son yıllarda kamu ve özel sektör aktörlerinin egemenliklerini ortaya  koymaya çalışması ya da uzay teknolojileri ve altyapısının kar getiren  fırsatlardan yararlanmaya çalışmasıyla uzayın giderek daha tartışmalı hale  geldiğini savundu.
 
Al-Rodhan, pek çok devlet tarafından "Uzay Kuvvetleri" oluşturulması  ve Uydu Karşıtı Silah Testleri (ASAT) yapılmasının uzayın askerileştirilmesine  kanıt olarak gösterilebileceğini aktardı.
 
İnsanlığın sivil uçuşlar, mobil telefon, internet, GPS ve tele-tıp  gibi günlük yaşam için giderek ve geri dönülemez biçimde uzaya bağımlı hale  geldiğini vurgulayan Al-Rodhan, devletlerin uzay bağlantılı sistemlere bağımlı  kaldığını kaydetti.
 

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Oxford Üniversitesi Nayef Al-Rodhan en büyük risk
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