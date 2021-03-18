18 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.570 0.50 EURO 8,7870 -2.25
USD 7,3500 -1.94 ALTIN 409,960 -2.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 14:28 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 14:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.


ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak  2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma  işlemleri tamamlandı.
 
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş  Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat  14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve  aday şifreleri ile edinebilecek.
 
2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav  binalarına alınmayacak.
 

ETİKETLER

YÖK YÖKDİL ÖSYM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.