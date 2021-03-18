2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.