Üniversiteye yerleşebilmek için YKS sınavında ter döken yüzbinlerce aday için ilk oturum olan TYT sona erdi. Ülke genelinde düzenlenen 2021 YKS'nin ardından adaylar arasındaki ilk kritikler de başladı. YKS sonrası sosyal medyadan TYT testleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Peki, YKS TYT nasıldı? YKS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe ve Matematik testi zor muydu? İşte 2021 YKS sonrası ilk yorumlar...

2021 YKS sınavının ilk oturumu TYT tamamlandı. Sınavdan erken çıkanlar ilk kritikleri sosyal medya hesapları aracılığıyla yapmaya başladı. Kendileri gibi aynı kaderi paylaşan YKS adaylarının sınavının nasıl geçtiğini öğrenmek isteyenler sosyal medyaya akın etti. Peki, 2021 YKS TYT nasıldı? YKS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe ve Matematik testi zor muydu? 2021 YKS sonrası ilk yorumlar...

YKS NASILDI? TYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? YKS SORU YORUMLARI

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar Matematik sorularının uzun olduğunu ve çeldiricilerin çok fazla olduğu belirtti. Adaylar matematik sınavının geçen senekine göre daha zor olduğunu fizik, kimya ve biyoloji sorularının normal olduğunu dile getirdi. Sosyal Bilimler ve Türkçe'nin daha kolay olduğunu belirtiyorlar.

İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;

"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"

"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"

"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "

"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"