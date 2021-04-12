Ramazan fitresi ne kadar 2021? Oruç tutmayan ne kadar para verecek 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Her yıl Diyanet tarafından güncellenen fitre miktarı ekonomik koşullar dikkate alınacak hesaplanıyor. Ramazan ayı ile birlikte bu yıl oruç tutamayacak olanlar 2021 yılı fitre miktarını araştırıyor. Peki, Oruç tutmayan ne kadar para verecek 2021? 2021 Ramazan fitresi ne kadar? Fitre nasıl verilir? Fitre ramazandan önce verilir mi? İşte 2021 fitre miktarı...

2021 yılı fitre miktarı belli oldu. Ramazan öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından günün koşullarına bağlı olarak hesaplanan fitre miktarı oruç tutamayacak durumda olanların merak ettiği konuların başında geliyor. Bu yıl sağlık problemi veya oruca engel durumu olup oruç tutamayanlar Diyanet'in belirlediği miktarda sadaka-i fıtır yani fitre verecek. Peki, Oruç tutmayan ne kadar para verecek 2021? 2021 Ramazan fitresi ne kadar? Fitre nasıl verilir? Fitre ramazandan önce verilir mi? İşte 2021 fitre miktarı...

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fitresini bu yıl 28 TL olarak belirlendi. Belirlenen Fitre miktarı ile bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde verilebilir.

FİTRE (FITIR SADAKASI) NEDİR? FİTRE RAMAZANDAN ÖNCE VERİLİR Mİ?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.