2021 KPSS ne zaman? KPSS lisans sınav yerleri belli oldu mu? İşte KPSS sınav giriş belgesi ile ilgili bilgiler!

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2021 KPSS) az bir süre kala adaylar giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Yıl boyu çalışmalarını sürdüren ve sınava hazırlanan milyonlar ‘KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman? KPSS lisans yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS ile ilgili ayrıntılar…
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
2021 KPSS NE ZAMAN? İŞTE KPPS SINAV TARİHLERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.
ÖABT Sınav Tarihi15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.