2021 cemre takvimi: İlk cemre düştü mü? Cemre ne zaman düşecek 2021?

Cemre ne zaman düşecek, düştü mü 2021? sorusu havaların ısınmaya başlamasıyla araştırılan konulardan biri oldu. İlkbaharın habercisi cemre 3 aşama olarak düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İkinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre takvimi…

İlkbaharın habercisi ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Sıcaklıkların artmasıyla cemrelerin düşme tarihleri de merak edilemeye başlandı. Cemre ne zaman düşecek 2021? 2021 cemre takvimi…

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.